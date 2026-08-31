Index.hu сообщил о смерти чемпиона мира по гребле Гергей Бороша

Чемпион мира по гребле из Венгрии, Гергей Борош, скончался в возрасте 43 лет в результате несчастного случая в Пакше.
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