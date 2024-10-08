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Барабанов о 3:6 от «Сибири»: «Ощущение, что при 2:0 перестали играть. Думали, накатом игра пойдет, но соперник проявил характер. Все было в наших руках, мы не воспользовались моментами»

– «Ак Барс» отлично начал матч, что произошло потом? – Хороший вопрос. Такое ощущение, что при счете 2:0 мы перестали играть.

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