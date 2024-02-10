Уничтожение Калининграда неизбежно: Откровения польского министра

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Rzeczpospolita назвал Калининградскую область "оккупированной территорией" и пригрозил её ликвидацией.
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