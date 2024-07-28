Исак Хаджар уверенно победил в основной гонке Формулы 2 в Спа

Исак Хаджар уверенно победил в основной гонке Формулы 2 в СпаGetty Images / Red Bull Content PoolУчастник молодежной программы Red Bull Исак Хаджар одержал четвертую победу в сезоне-2024, выиграв воскресную гонку Формулы 2 в Спа.
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