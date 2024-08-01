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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт: «Ожидают, что мы будем опережать соперников на 30-40 очков, но мы побеждаем с разницей в 20. Против талантливых игроков»

В марте форвард сборной предполагал, что состав команды позволит им доминировать и побеждать с разрывом в 40 или 50 очков.

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