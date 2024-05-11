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Ротенберг о финале ЛЧ: «Кто будет острее в атаке, тот и победит. У «Реала» больше шансов, но «Боруссия» – сильная команда»

Финал между «Боруссией» и «Реалом» пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. – У вас есть чувство, кто победит в финале Лиги чемпионов по футболу? – Кто будет острее играть в атаке, тот и победит.

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