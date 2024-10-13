Покров Пресвятой Богородицы: когда празднуют в 2024 году и можно ли в этот день ходить на кладбища? Ирэн ОрлонскаяПравославный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который празднуется в середине октября, символизирует наступление зимнего времени, а также открывает сезон свадеб и девичьих встреч.
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