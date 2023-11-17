Ни для кого не секрет, что своим созданием в 1948 году государство Израиль во многом обязано СССР, а не США.
Мнение историка: Сталин фактически создал государство Израиль по политическим причинам
Комментарии
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Владимир Аверков
кто б сомневался....как могли потомки воров и лавочников видеть вперёд на десятилетия?....зато у них было понимание,кто такие евреи....и они просто купили это "государство".когда оно уже было создано и начало захватывать земли....
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18 час.
Юрий анин
...почему-то вместо решения проблемы у нас сейчас очень модно в первую очередь обосрать прошлое не создавая ничего для будущего...и это самое лучшее, что могут повсеместно предложить эффективные менеджеры...
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18 час.
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