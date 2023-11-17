НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 605 подписчиков

Мнение историка: Сталин фактически создал государство Израиль по политическим причинам

Мнение историка: Сталин фактически создал государство Израиль по политическим причинам

Ни для кого не секрет, что своим созданием в 1948 году государство Израиль во многом обязано СССР, а не США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Аверков
кто б сомневался....как могли потомки воров и лавочников видеть вперёд на десятилетия?....зато у них было понимание,кто такие евреи....и они просто купили это &quot;государство&quot;.когда оно уже было создано и начало захватывать земли....
Ответить
18 час.
Юрий анин
...почему-то вместо решения проблемы у нас сейчас очень модно в первую очередь обосрать прошлое не создавая ничего для будущего...и это самое лучшее, что могут повсеместно предложить эффективные менеджеры...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх