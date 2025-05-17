Пьер Гасли задавил кролика в первой тренировке Ф1 в Имоле

Пьер Гасли задавил кролика в первой тренировке Ф1 в ИмолеAlpineГонщик Alpine Пьер Гасли рассказал, что задавил кролика во первой тренировке Гран При Эмилии-Романьи, но в целом остался доволен пятничными заездами.
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