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Андрей Бунич: В крупнейших корпорациях главные отделы не производственные, а маркетинга и рекламы

Андрей Бунич: В крупнейших корпорациях главные отделы не производственные, а маркетинга и рекламы

﻿﻿Тема сокращения срока службы оборудования регулярно поднимается в публичной сфере. Многие люди, пережившие советскую эпоху, часто замечают, что, например, холодильники служили гораздо дольше, а некоторые из них используются и сегодня.

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