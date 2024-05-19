На охрану недостроенного аэропорта Омск-Федоровка потратят еще более трех миллионов рублей. Пять охранников будут работать на объекте без оружия, но с оперативной радио- и телефонной связью.
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На охрану недостроенного аэропорта Омск-Федоровка потратят еще более трех миллионов рублей. Пять охранников будут работать на объекте без оружия, но с оперативной радио- и телефонной связью.