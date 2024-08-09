На Филиппинах в школе на уроке труда 10-леток учат чинить машины: видео

В сети стремительно набирает популярность видео с завода Toyota на Филиппинах. Дело в том, что двигатели здесь учат собирать школьников в рамках уроков труда — притом дети в ролике справляются с задачей не хуже, чем настоящие механики в гараже.
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