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На Филиппинах в школе на уроке труда 10-леток учат чинить машины: видео

На Филиппинах в школе на уроке труда 10-леток учат чинить машины: видео

В сети стремительно набирает популярность видео с завода Toyota на Филиппинах. Дело в том, что двигатели здесь учат собирать школьников в рамках уроков труда — притом дети в ролике справляются с задачей не хуже, чем настоящие механики в гараже.

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Комментарии
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Karmadon
В СССРе такого не было.
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17 час.
ВО
Виктор Окунев
У кого родители были шофера и механизаторы, эти ребята ездили на всем что движется. У меня дядя работал на тракторе. Тоже разрешал поездить вместе, ну и порулить.
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17 час.

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