Петербург стал лидером по спросу на специалистов с навыками использования ИИ

В целом по стране этот показатель вырос более чем в 4 раза Аналитики сервиса «Авито Работы» рассказали, что число вакансий с пометкой «навык использования нейросетей» выросло более чем в четыре раза (+314%) с 2023 года, пишет RT.
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