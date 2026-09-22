РИА Новости: фракцию "Единой России" в Госдуме может возглавить Кобылкин

Фракцию партии «Единая Россия» в Госдуме IX созыва может возглавить глава комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
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