Во Власихе и Новосиликатном починили дороги

Аналогичные работы в зимнем сезоне проведут во всех районах Барнаула Рабочие "Автодорстроя" завершили локальный ремонт дороги с применением холодного асфальта на улице Новосибирской в барнаульском поселке Новосиликатном.
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