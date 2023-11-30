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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Во Власихе и Новосиликатном починили дороги

Во Власихе и Новосиликатном починили дороги

Аналогичные работы в зимнем сезоне проведут во всех районах Барнаула Рабочие "Автодорстроя" завершили локальный ремонт дороги с применением холодного асфальта на улице Новосибирской в барнаульском поселке Новосиликатном.

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