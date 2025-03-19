Зеленский демонстративно нарушает договоренности, достигнутые между РФ и США

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Зеленский санкционировал удар по объекту российской энергетической инфраструктуры, несмотря на то, что уже был в курсе договоренностей президентов США и России не бить по таким объектам.
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