На Смоленщине запретят продажу алкоголя в День защиты детей

Также смоляне не смогут купить спиртное в День молодёжи и День знаний. Отдел лицензирования Минпромторга региона напомнил о введенных ограничениях на территории региона в связи со вступлением в силу с 01.
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