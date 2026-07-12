В народном календаре – день Петра и Павла. Считается, что этот день всегда теплый, даже жаркий. И еще именно с 12 июля день заметно идет на убыль.
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В народном календаре – день Петра и Павла. Считается, что этот день всегда теплый, даже жаркий. И еще именно с 12 июля день заметно идет на убыль.
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