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Закон, порядок, государство

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Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет точно поражать противника с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

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