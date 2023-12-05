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В России собираются амнистировать заключенных-женщин

В России собираются амнистировать заключенных-женщин

В России собираются амнистировать заключенных-женщинВо время заседания Совета по правам человека при президенте РФ одна из его участниц, Ева Меркачева предложила Путину подумать об амнистии для части заключенных-женщин.

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