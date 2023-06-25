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Объясняем за 10 минут, как работает и как устроен автомобильный генератор

Объясняем за 10 минут, как работает и как устроен автомобильный генератор

﻿﻿Каждый автомобиль имеет свой автономный источник питания. Это автогенератор. Это функциональное устройство предназначено для выработки электрической энергии и зарядки аккумулятора, ведь энергии не хватает на освещение, музыку и систему зажигания.

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