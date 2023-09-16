Больше 18 тысяч выплат направили пострадавшим от наводнения в Уссурийске

Более 18,5 тысячи заявлений на выплаты пострадавшим от ЧС обработали в Уссурийске. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил ускорить данную работу в ходе поездки в муниципалитет в пятницу, 15 сентября, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.
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