Больше 18 тысяч выплат направили пострадавшим от наводнения в Уссурийске

Более 18,5 тысячи заявлений на выплаты пострадавшим от ЧС обработали в Уссурийске. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил ускорить данную работу в ходе поездки в муниципалитет в пятницу, 15 сентября, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.