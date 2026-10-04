«Новая Брухунова» для Стаса Михайлова: Почему помощницу артиста сравнили с женой Петросяна?

Семейная жизнь звезд часто становится объектом пристального внимания публики, а любые косые взгляды мгновенно перерастают в масштабные скандалы.
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Стасику денег опять не хватает, не знает куда и в какое СМИ свое грязное белье сдать, чтобы постирали, а он бабки еще за это забрал. Ох...народ, всё ведь "схавает"