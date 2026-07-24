Спиральные рукава Млечного Пути могли ускорить рост континентов Земли

В начале существования Земля представляла собой полурасплавленный шар из горных пород. Как из этой «каши» постепенно выросли твёрдые континентальные блоки — основы всей современной суши — учёные спорят уже давно.
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