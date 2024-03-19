В Орловскую область пришла метеорологическая весна

Орловские синоптики официально объявили о наступлении метеорологической весны в регионе. Поводом к этому стал южный циклон с тёплыми воздушными массами, который позволил среднесуточной плюсовой температуре установиться практически на всей территории Орловской области.
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