Володин перечислил законы, вступающие в силу в сентябре

Спикер Госдумы напомнил о некоторых законах, вступающих в силу с 1 сентябряПредседатель нижней палаты Парламента Вячеслав Володин в своём телеграм-канале поделился карточками, в которых указано, какие законы вступают в силу, начиная с 1 сентября.