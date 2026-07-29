Metaplanet совместно с партнерами разрабатывает цифровые облигации под залог BTC

Японская компания Metaplanet, входящая в число крупнейших публичных держателей Bitcoin, продолжает реализацию стратегии Project Nova, направленной на использование криптовалютных резервов в качестве основы для новых финансовых продуктов.
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