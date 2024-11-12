В Волгоградской области стартовала профильная лагерная смена Движения Первых Более 250 школьников станут участниками лагерной смены "Время Первых".
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В Волгоградской области стартовала профильная лагерная смена Движения Первых Более 250 школьников станут участниками лагерной смены "Время Первых".