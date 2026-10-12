Ждем минимум три гола.Во втором туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома примет французский «ПСЖ». «Горожане» разрывают АПЛ на фоне грандиозного финансового скандала, а парижане, будучи действующими и двукратными триумфаторами ЛЧ, набрали хороший ход после тяжелого старта сезона.
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