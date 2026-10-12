SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

191 подписчик

После разгрома «Ливерпуля» Холанд и компания не дадут парижанам увезти победу. Прогноз на «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

После разгрома «Ливерпуля» Холанд и компания не дадут парижанам увезти победу. Прогноз на «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

Ждем минимум три гола.Во втором туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома примет французский «ПСЖ». «Горожане» разрывают АПЛ на фоне грандиозного финансового скандала, а парижане, будучи действующими и двукратными триумфаторами ЛЧ, набрали хороший ход после тяжелого старта сезона.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым