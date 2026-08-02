Потопили теплоход, били по Уфе, получили мощный прилет баллистики по Киеву, разгребают завалы Зеленский повышает градус эскалации, отлично понимая, что расплачиваться за его авантюры придется простым горожанам 1 августа ВСУ вновь атаковали гражданские объекты России.
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