Потопили теплоход, били по Уфе, получили мощный прилет баллистики по Киеву, разгребают завалы

Бить надо каждый день,особенно логистические центры,откуда поступают беспилотники и другое вооружение для Киева.

Юрий Ильинов

Нельзя пулять абы куда. Всё должно быть разведано, оценено. Ракеты стоят очень дорого. Нельзя бесконтрольно увеличивать мощность ракет. Постепенно, без лишних движений. Мы держим на прицеле Запад. Они нас. Нам ещё одна война не нужна.