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Тайная доктрина

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Потопили теплоход, били по Уфе, получили мощный прилет баллистики по Киеву, разгребают завалы

Потопили теплоход, били по Уфе, получили мощный прилет баллистики по Киеву, разгребают завалы

Потопили теплоход, били по Уфе, получили мощный прилет баллистики по Киеву, разгребают завалы Зеленский повышает градус эскалации, отлично понимая, что расплачиваться за его авантюры придется простым горожанам 1 августа ВСУ вновь атаковали гражданские объекты России.

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Комментарии
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Ураганов Иван
Бить надо каждый день,особенно логистические центры,откуда поступают беспилотники и другое вооружение для Киева.
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1 м.
Юрий Ильинов
Нельзя пулять абы куда. Всё должно быть разведано, оценено. Ракеты стоят очень дорого. Нельзя бесконтрольно увеличивать мощность ракет. Постепенно, без лишних движений. Мы держим на прицеле Запад. Они нас. Нам ещё одна война не нужна.
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1 м.