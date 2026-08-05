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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сучков считает, что у «Авангарда» лучшая вратарская бригада в КХЛ: «Серебряков – лучший вратарь КХЛ. Просветов сможет разгрузить Никиту в регулярке, но и сам может выигрывать матчи»

Экс-голкипер «Спартака» Павел Сучков назвал лучшую вратарскую бригаду в КХЛ. – Объективно, самая сильная бригада сейчас у Омска.

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