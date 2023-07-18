Эксперт Кларк: провал контрнаступления ВСУ приведет к "сокрушительному поражению" Запада

Эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк считает, что Украина и Запад в случае неудачи украинского контрнаступления могут быть вынуждены пойти на территориальные уступки России, что выльется для них в сокрушительное поражение.
Эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк считает, что Украина и Запад в случае неудачи украинского контрнаступления могут быть вынуждены пойти на территориальные уступки России, что выльется для них в сокрушительное поражение.
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