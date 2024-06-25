Территория инноваций: на выставке в Екатеринбурге представят новейшие технологические разработки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня, ФедералПресс. В этом году на коллективной экспозиции Рязанской области на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 резиденты Аэрокосмической инновационной долины (АКИД) представят новинки в сфере аэрокосмоса, радиотехники, биомедицинских и информационных технологий.