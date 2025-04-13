Пять тысяч бойцов бесследно исчезли: куда испарилась мощная группировка ВСУ у Белгородской области

В районе населённого пункта Горналь, где в настоящее время продолжается активное наступление российских войск, в одном из мужских монастырей укрылась крупная украинская группировка численностью до трёхсот военнослужащих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии