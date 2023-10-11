Завершено расследование дела "псотинского мясника", убившего 12 человек

В Подмосковье следователи завершили расследование уголовного дела об убийствах двенадцати человек. Известно, что по подозрению в совершении преступлений летом прошлого года был задержан уроженец Ставрополья А.
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