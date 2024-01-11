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Смертельное лобовое ДТП фуры и бензовоза произошло на Кубани

Смертельное лобовое ДТП фуры и бензовоза произошло на Кубани

На автодороге Славянск-на-Кубани – Крымск водитель КамАЗа в возрасте 54 лет не выбрал безопасную дистанцию к попутному автомобилю Киа, грузовик выбросило на встречную полосу и столкнулся с другим КамАзом с прицепом – тот по инерции съехал с дороги.

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