Предприниматель из Татарстана обвиняется в Чувашии в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике получили информацию о причастности к незаконному бизнесу 44-летнего предпринимателя из соседней Республики Татарстан.
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