8 научно доказанных причин, по которым вы можете считать себя умнее окружающих

Учёные потратили десятилетия, чтобы дать ответ на вопрос: «Что делает человека умным?». По данным различных исследований – этих факторов множество: уровень IQ зависит не только от того, кормила ли вас грудью мама, но и от объёма вашей талии.
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