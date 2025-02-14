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Петербургский дневник

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Петербург и Ленобласть вошли в тройку регионов, где мужчины больше всего интересуются современными любовными романами

Петербург и Ленобласть вошли в тройку регионов, где мужчины больше всего интересуются современными любовными романами

На первом месте оказалась Иркутская область Сервис «Литрес» проанализировал популярность любовных романов среди мужчин в различных регионах России за последние 12 месяцев (с 14 февраля 2024 года по 14 февраля 2025 года).

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