Петербург и Ленобласть вошли в тройку регионов, где мужчины больше всего интересуются современными любовными романами

На первом месте оказалась Иркутская область Сервис «Литрес» проанализировал популярность любовных романов среди мужчин в различных регионах России за последние 12 месяцев (с 14 февраля 2024 года по 14 февраля 2025 года).
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