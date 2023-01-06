Армия России зашла в центр Соледара, — источники

Военкор Семен Пегов сообщает, что бойцы Армии России зашли с боями в центр Соледара. «Накануне русские силы в составе ЧВК „Вагнер“, 58-й Армии и подразделений 3-го армейского корпуса ДНР штурмом овладели ключевым населенным пунктом Бахмутское и, развивая инициативу, прорвались к центру Соледара.
Популярные статьи
- Бойцы «Отважных» ворвались на позиции врага и уничтожили множество боевиков ВСУ (ФОТО 18+)
- ФСБ схватила группу боевиков во время попытки диверсии на ж/д станции в Челябинской области
- Бойня в Соледаре: ВСУшники сняли видео, за ними пришли «вагнеры» и сняли кадры с трупами этих боевиков (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Свежие комментарии