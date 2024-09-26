НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

144 подписчика

Игорь Ткаченко: Сегодня в Феодосии прошли командно-штабные учения с практическими мероприятиями по отработке готовности всех служб к оперативному реагированию и устранению последствий возможных чрезв

Игорь Ткаченко: Сегодня в Феодосии прошли командно-штабные учения с практическими мероприятиями по отработке готовности всех служб к оперативному реагированию и устранению последствий возможных чрезв

Сегодня в Феодосии прошли командно-штабные учения с практическими мероприятиями по отработке готовности всех служб к оперативному реагированию и устранению последствий возможных чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх