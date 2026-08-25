"Звезды сложились как надо": бойцы рассказали, как сбили "Фламинго" из пулемета

РЕН ТВ Российские бойцы сбивают цели, которые летают куда быстрее беспилотников. В распоряжении "Известий" появились новые эксклюзивные детали о работе военных, которые уничтожили ракету "Фламинго" из пулемета и отвели удар от стратегического объекта.