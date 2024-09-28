Экс-офицер США Беннетт: Байден и Блинкен в ужасе от ядерной доктрины России

Предложенные уточнения к ядерной доктрине России очень пугают руководство США, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена, главу Пентагона Ллойда Остина и президента Джо Байдена, считает бывший офицер ВС Соединённых Штатов Скотт Беннетт.
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