Федеральное агентство новостей №1

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Атака на российский корабль у берегов Турции открывает очередной ящик Пандоры. Колонка Голоса Мордора

Атака на российский корабль у берегов Турции открывает очередной ящик Пандоры. Колонка Голоса Мордора

Западники и украинцы очень недолго радовались тому, что российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» получил при атаке морскими беспилотниками-камикадзе серьезные повреждения.

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