Руководитель лидирующей на досрочных выборах в парламент Германии блока "Христианско-демократический союз – Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости ФРГ от Соединенных Штатов, которым, по мнению политика, "относительно безразлично" будущее Украины.
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