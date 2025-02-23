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Мерц назвал своим приоритетом достижение независимости Германии от США

Мерц назвал своим приоритетом достижение независимости Германии от США

Руководитель лидирующей на досрочных выборах в парламент Германии блока "Христианско-демократический союз – Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости ФРГ от Соединенных Штатов, которым, по мнению политика, "относительно безразлично" будущее Украины.

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