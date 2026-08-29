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FiNE NEWS

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Онколог из Пензы объяснил важность спорта для пациентов с раком

Ранее диагноз «онкология» ассоциировался с необходимостью строгого постельного режима и полного покоя, так как считалось, что организм должен экономить силы для борьбы с опухолью, а физические нагрузки могут ослабить пациента.

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