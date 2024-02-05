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Что значит дело против главы узбекской диаспоры в контексте борьбы с этническим экстремизмом в РФ

Что значит дело против главы узбекской диаспоры в контексте борьбы с этническим экстремизмом в РФ

Автор: Михаил Токмаков В последнее время в информационных лентах всё чаще мелькают новости, так или иначе связанные с межнациональными трениями в нашей стране как промеж коренными народами, так и между россиянами и приезжими из постсоветских республик.

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