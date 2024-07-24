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На дне Средиземного моря нашли поселение времен раннего неолита

На дне Средиземного моря нашли поселение времен раннего неолита

Ученые во время работ у побережья Израиля в Средиземном море обнаружили следы древнего поселения, жители которого смогли пережить климатический кризис, эта деревня процветала примерно в 6200 году до нашей эры.

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