На дне Средиземного моря нашли поселение времен раннего неолита

Ученые во время работ у побережья Израиля в Средиземном море обнаружили следы древнего поселения, жители которого смогли пережить климатический кризис, эта деревня процветала примерно в 6200 году до нашей эры.
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