I: гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде в Париже

Гимн Израиля был освистан перед матчем национальной команды страны со сборной Мали на Олимпиаде. Как сообщает газета I, гимн Израиля громко освистали на стадионе перед футбольным матчем мужской сборной Израиля с командой Мали.
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