Момент взрыва автомобиля бывшего начальника колонии в ДНР попал на видео

Момент взрыва авто бывшего начальника Еленовской колонии в ДНР попал на видео Момент взрыва автомобиля бывшего начальника Еленовской колонии в Донецкой народной республике (ДНР) Сергея Евсюкова попал на видео.
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